13 заблуждений, ведущих в секту

01.12.2020, 8:08, Разное

Хранители секретов. Если вы считаете, что существуют некие хранители секретов (не важно, люди это, которые посвящены в некие тайны, махатмы, розенкрейцеры, пришельцы или некие потусторонние существа), которые при определенных условиях с вами этими секретами поделятся, то вы не просто заблуждаетесь, но и рискуете попасть в секту. Почему? Да потому, что сектантские вербовщики и лидеры легко убедят вас в том, что именно их секта и является хранителем секретов.

Нет, конечно, в этом мире существуют секреты и тайны, и есть люди, которые эти секреты и тайны хранят, но в нашем случае речь идет о секретах и тайнах, так сказать, глобальных, всеобъемлющих. О тайнах, обладание которыми дает силу, власть над собой и другими людьми. Речь мы ведем о секретах, познание которых якобы ведет к различным формам оккультного могущества, развитию экстрасенсорных способностей, овладению так называемыми «скрытыми ресурсами» и т.д.

Очень часто люди считают хранителями подобного рода секретов древних: древних египтян, атлантов, лемурийцев или какие-то еще реально существовавшие или вымышленные народы.

Экзотические, малочисленные народы, аборигены также часто представляются могущественными магами, колдунами, шаманами и хранителями неких секретов. Причем чем сильнее культура и традиции народа отличаются от ваших, тем выше шанс, что вы будете считать их хранителями неких секретов. Кстати, тут, по-видимому, срабатывает так называемое «первобытное мышление»: для самих этих отсталых в экономическом плане народов очень характерно объявлять живущие неподалеку народы оборотнями, колдунами и даже богами. И самое смешное, что отмечены случаи, когда богами и колдунами считали именно европейцев.

Вообще веру в сокрытую мудрость древних можно даже считать самостоятельным заблуждением, которое вполне может привести вас в тоталитарную секту или просто под влияние какого-нибудь опасного шарлатана и афериста.

Между прочим, различные сектанты от боевых искусств – создатели непобедимых смертельных стилей и систем – тоже часто подвержены этому заблуждению и считают хранителями секретов рукопашного боя всякие экзотические восточные народы (китайцев, японцев, филиппинцев, тайцев, камбоджийцев) или же древних – древних славян, например.

Но, конечно, особенно здорово считать хранителем секретов свой собственный народ. При этом чаще всего речь идет об утерянной или сокрытой мудрости, о секретах, которыми народ когда-то обладал. Эти мифы о былом могуществе собственного народа, безусловно, тешат самолюбие и являются отличной приманкой для вовлечения людей в различные секты.

Еще один вариант веры в хранителей секретов – это миф о Наставнике. В соответствии с этим мифом практикующий, человек, стремящийся к посвящению и/или просветлению, к обретению сверхспособностей и оккультного могущества должен встретить на своем пути истинного Наставника, который и раскроет ему ключевые секреты. Понятно, что очень высока вероятность того, что таким наставников станет для человека лидер секты…

Теории заговора. Эти теории являются, по сути, обратной стороной веры в хранителей секретов. И действительно, в случае теории заговора речь идет о том, что есть хранители секретов, которые не только этими секретами не делятся, но и сознательно скрывают их от людей, и даже используют эти секреты в своих интересах. Ключевыми персонажами теорий заговора являются некоторые земляне (чемпионами по обвинению в заговоре являются, конечно, евреи), инопланетяне и потусторонние силы. Эти заговорщики не хотят, чтобы о них узнали и при этом способны на самые низменные поступки.

Эта вера в заговор неких сил, этот образ врага имеют свойство плотно застревать в сознании человека. И не в последней степени потому, что объясняют его неудачи и снимают ответственность за них. Человек как бы убеждает себя в мысли «у меня все плохо не потому, что я ленивый, самовлюбленный, неуживчивый, и пр., а потому, что враги мешают мне подняться»…

Теории заговора отрезают вас от официальных, общепризнанных источников информации, заставляют не доверять людям вообще и специалистам (врачам, ученым), в частности, а потому делают вас беззащитным перед сектантской пропагандой и рекламой.

Если вы верите в скрытых врагов, в мировое правительство, коварных жидомасонов, ануннаков и рептилоидов, то вы можете почувствовать себя очень одиноким и незащищенным. И секта с радостью предоставит вам и больше информации о злых силах, сговорившихся против вас, и даст чувство защищенности.

Более того, секта навяжет вам ложное чувство долга и пробудит желание защитить страну, близких, самого себя от воздействия враждебных сил, заставит вступить с ними в борьбу. А такое вовлечение в лихорадочную деятельность с преобладающими силами противника, все эти яркие, гротескные образы врагов являются прекрасным средством притупления критического мышления, а, значит, и подчинения вашей воли воле лидера секты.

Эффект Тулона. Этот эффект связан с предельно упрощенной трактовкой жизненного пути Наполеона. В соответствии с этим мифом именно его победа под Тулоном сделала его знаменитым и стала ключевым событием, благодаря которому Наполеон в конечном итоге стал императором Франции. Люди не понимают, что к победе Наполеона под Тулоном привели многие факторы, это же касается и всех последующих событий его жизни.

Эффект Тулона заключается в том, что человек верит в то, что в его жизни должно наступить некое ключевое событие, благодаря которому его жизнь радикально изменится: он обретет оккультное могущество, сверхспособности, пробудит в себе «скрытые ресурсы» и пр.

На роль такого ключевого события идеально подходят катастрофы, тяжелые утраты, аварии, попадание под удар молнии, клиническая смерть. Все это якобы открывает третий глаз, дает сверхспособности, снимает блокировку энергии кундалини и т.д. и т.п.

Понятно, что сектантские вербовщики с радостью создадут вам иллюзию Тулона и сделают так, что вы будете считать именно вступление в секту, прохождение тренинга ключевым событием вашей жизни.

А некоторые секты еще и построят для вас целую пирамиду Тулонов. Секты вовлекут вас в увлекательный путь по степеням посвящения, сойти с которого вам будет ой как нелегко…

Легкий путь — это еще одно опаснейшее заблуждение, ведущее в секту. Если вы считаете, что есть легкий, хитрый, обходной путь к успеху, удаче и счастью, то вы глубоко заблуждаетесь. Торговцев такими путями, аферистов, обещающих провести вас по заповедным тропам к мистическим секретам, существует сколько угодно. А вот людей, которые реально чего-то достигли, пытаясь идти хитрыми обходными путями, «маловато будет».

Кстати, лично меня всегда интересовал другой вопрос: если все эти проводники по легким путям, действительно, знают эти пути, то зачем они делятся этим знанием с вами?

А если они делятся из духовных, гуманистических соображений, сострадая людям, то зачем они берут с вас деньги?

Не логичнее ли в связи с этим предположить, что легким путем к успеху, удаче и счастью как раз и является оболванивание людей, торговля секретами и хитрыми путями?

Чудесная трансформация. Это заблуждение тесно примыкает к эффекту Тулона и, одновременно, является одним из вариантов легкого пути. Под чудесной трансформацией я понимаю следующую идею: «трансформируйся чудесным образом и достигнешь успеха, удачи и счастья», или «стань успешным человеком, и тогда к тебе придет успех».

Если эффект Тулона относится к некому ключевому внешнему событию, то трансформация касается внутренних изменений.

Кстати, совмещается эффект Тулона и вера в чудесную трансформацию в мифологеме «договор с дьяволом»: встреча с дьяволом становится ключевым событием в жизни человека, причем дьявол особым образом преобразует естество этого человека, превращая его в могущественного мага, ведьму и пр.

К сожалению, современные люди действительно верят в возможность чудесной трансформации, радикального преображения, причем в самых разных видах, верят во всевозможные воздействия, которые к трансформации приводят. На первом месте тут, конечно находятся различные формы боли, страданий, лишений. Помните, как в фильме «Ночной дозор»:

— Кто такие иные?

— Иные — это обычные люди, которые прошли через нечеловеческие испытания и потому обрели нечеловеческие возможности…

Кстати, сама идея быстрой, мистической, всеобъемлющей трансформации очень притягательна. Именно поэтому она активно используется при создании различных фильмов. Тут вам и погружение в мутаген или укус паука, которые делают человека супергероем, и попадание к тайному одинокому мастеру кунг-фу, который в короткий срок превращает вас в непобедимого бойца.

Понятно, что секты с удовольствием организуют для вас нечеловеческие испытания, поскольку организовать их куда легче, чем попытаться сформировать действительно полезные навыки и дать действительно полезные знания.

Причем сами эти испытания станут для вас иллюзией обретения вами неких способностей, повышения эффективности, поскольку вы будете думать, что раз уж вы через такое прошли, то вы точно теперь необыкновенный человек…

Надо сказать, что чудесная трансформация не обязательно представляется как быстрая, мгновенная, молниеносная. Очень часто вера в трансформацию сопряжена с верой в долгий путь приобретения сверхспособностей, обретения посвящения, достижение просветления. В этом случае на первый план выходят различные так называемые «практики». Тут вам и йога, и голодание, и вегетарианство, и натуропатия, и сыроедение, и регулярное чтение мантр и отправление ритуалов.

Надо отметить, что большинство перечисленных путей если и преобразуют ваш организм, то только из здорового в больной.

Сила мысли. На продаже легких путей и чудодейственных средств, построенных на мифе о силе мысли, власти разума над телом и состояния нашего сознания — над реальностью построено не только множество сект (саентология, псевдоиндуистские секты, псевдобуддийские секты, движение Нью Эйдж), но и масса тренингов и ширпотребных книжек типа трасерфинга реальности, «Секрета», опусов Наполеона Хилла и Александра Свияша.

Почему люди верят в силу мысли? Потому что представлять что-то, фантазировать, визуализировать куда легче, чем делать это на самом деле. Представить пирог легче, чем реально его испечь. Легко представить себя богатым, но трудно им стать в реальности. Не удивительно поэтому, что многочисленные сектанты и шарлатаны активно эксплуатируют веру людей в силу мысли.

Когда у нас чего-то нет, мы склонны фантазировать о том, что у нас это есть или о том, как хорошо было бы, если бы у нас это было. Сюда относятся и эротические фантазии, и мечты о том, что вот сейчас произойдет чудо и все решится само собой. Помните фильм про Бальзаминова с Вициным в главной роли? Бальзаминов – отличный пример человека, который фантазирует вместо того, чтобы действовать.

И вот тут я хочу задать вам вопрос: не правда ли это отличный ход – объявить полезной присущую человеку весьма вредную особенность, и даже преподнести ее в качестве секретного чудодейственного средства воздействия на реальность? В конце концов, ведь и фантазии Бальзаминова закончились отлично: он женился-таки на богатой вдовице!

Кроме того, если долго и тщательно что-то представлять, можно на самом деле поверить, что это у вас уже есть. Тогда иметь реальные достижения уже не нужно. Образы, которые вы создали в вашей голове, станут для вас альтернативной реальностью, вашей Матрицей, ну, или вашим сумасшедшим домом…

Вера в эффективность так называемых визуализаций целиком построена на вере в силу мысли. На самом деле можно сколько угодно представлять у себя в холодильнике «яства сытящие и вина пьянящие», но холодильник останется пустым, пока вы не сходите на рынок или в магазин. Это, кстати, обычно не вызывает сомнений.

Но почему-то когда речь идет о воздействии на самого себя – на свои черты характера или на свой организм – что-то меняется, и вера в силу мысли усиливается. Почему-то человек считает, что его разум, его воображение имеют некую власть над телом и психикой.

Подчеркну, что строго установленных фактов и реальных доказательств того, что усилием мысли можно влиять на тело (исцелять его или, наоборот, сделать больным) нет. И как бы нам не хотелось верить в то, что человек, думающий только о хорошем, пребывающий в благодушном настроении и мире с окружающими, никогда не заболеет, это совсем не так.

Чудесное исцеление. К вере в чудесную трансформацию примыкает ее частный случай – вера в чудесное исцеление. В рамках этой веры человек, обычно отрицает научно обоснованную медицину, ударяется в поиски различных народных средств, чудодейственных лекарств, прибегает к услугам так называемых «народных целителей», обращается к так называемой «альтернативной медицине».

В основе всех этих подходов лежат одни и те же ошибки, мифы и заблуждения.

На первом месте тут, конечно, восприятие любого заболевания, как симптома какого-то целостного сбоя в организме. Соответственно лечить представляется необходимым не конкретное заболевание, а вот этот системный сбой.

И тут на помощь шарлатанам на ниве здоровья и долголетия приходят всевозможные мифологемы. Тут вам и «нормализация циркуляции ЦЫ», и «очищение организма от шлаков», и «раскрытие чакр», и «штопанье ауры».

И конечно, особое место среди подобных лженаучных рецептов оздоровления занимают различные мифы о воздействии разума на тело, в рамках которых предполагается:

избавляться от неких «деструктивных эмоций» (при этом каждой «деструктивной эмоции» предписывается вызывание определенной болезни, например, зависть вызывает рак);

мыслить позитивно;

визуализировать здоровый организм;

представлять, как в больной орган приходит та или иная энергия;

осуществлять так называемые аффирмации (по многу раз повторять «я здоров, мое ЦЫ циркулирует равномерно, моя аура светлая и широкая»).

Вообще, людям присущи многие заблуждения по поводу воздействия на организм. Многие из них, кстати, касаются питания.

И, к сожалению, пытаясь лечиться или просто заботиться о своем здоровье, мы не склонны тратить силы на поиски объективной информации о здоровье и причинах заболеваний, зато мы очень любим заниматься самолечением, склонны не доверять врачам, с подозрением относиться к людям в белых халатах, сломя голову бросаясь при этом в руки шаманов, экстрасенсов, колдунов и прочих шарлатанов, предлагающих чудодейственные средства исцеления.

Да, помимо подмены лечения некими «холическими», целостными методами «нормализации всего организма», или даже методами «чистки кармы» существует еще и вера в универсальное средство, в панацею. Попадались ли вам во время блуждания по интернету назойливые рекламные объявления типа «исключи всего один продукт и похудей», или «ученые раскрыли удивительно действенную диету»?

И вот этот акцент на простых решениях, простых средствах, простых ответах характерен не только для интернет-маркетинга, но и для сектантских вербовщиков. Фактически многие секты работают именно на том, что предлагают человеку простые решения:

читай мантру и исцелишься;

исключи мясо и исцелишься;

исключи продукты животного происхождения и исцелишься;

пей мочу и избавишься от всех болезней;

питайся по аюрведе, и будешь здоровым;

питайся по группам крови и будешь жить долго;

не пей таблетки (не носи очки, не ходи к врачам), и организм сам исцелит себя.

И вот эта простота схемы очень притягательна, она застревает в сознании человека и в результате заставляет его строго придерживаться сектантских норм питания, несмотря на голод, физический дискомфорт и глубокий разрыв с нормальными людьми.

Так что, принимая сектантские нормы питания, всегда помните о том, что один из лучших способов отделить человека от общества – это привить ему ненормальные пищевые привычки.

Кроме того, следует помнить и еще один важнейший момент. Дело в том, что голод, и вообще недополучение калорий и питательных веществ, способствует снижению уровня метаболизма, а это в свою очередь может привести к снижению уровня бодрствования.

Причем субъективно человек это будет воспринимать как просветление, вхождение в измененное состояние сознания, расширение сознания, раскрытие третьего глаза и пр. И в этом случае задача секты – просто задать нужную рамку восприятия: «чувствуешь рассеянность, не можешь сосредоточиться на мирском? – это признаки просветления, помни, что истинное состояние сознания – турья – еще глубже глубокого сна…»

Кстати, вот это отделение от людей, к которому приводит необычный режим дня, отправление обрядов, совершение практик и особенности питания, важно для секты не только потому, что отсекает человека от альтернативных источников информации, но и потому, что также делает его состояние сознания необычным. И вот это необычное состояние сознания можно объявить или самим просветлением, или признаком приближения к нему.

Скрытые ресурсы. Наличие у человека неких скрытых ресурсов, которые с помощью определенных практик можно пробудить – это опасное заблуждение, весьма распространенный миф и очень удобная приманка для вовлечения в секту.

И действительно, рассказывать о скрытых ресурсах очень удобно.

Во-первых, сразу решается вопрос о том, откуда возьмется оккультное могущество, экстрасенсорные способности и волшебная сила: все это уже в нас, надо только раскрыть, пробудить, снять блоки и зажимы.

Во-вторых, разговоры о скрытых ресурсах тешат самолюбие человека: «ты уже бог, просто не знаешь об этом, у тебя уже есть сила, нужно только пробудить ее».

Вариантом веры в «скрытые ресурсы» является миф о том, что человек использует свой мозг лишь на 10%. Этот миф, кстати, напрямую используется одной транснациональной тоталитарной сектой. Речь идет о секте саентологов/дианетиков. Разумеется, научные исследования показывают, что никаких спящих отделов мозга у людей нет – в мозге работает каждая нервная клетка.

Так что, если вы хотите действительно эффективно использовать свой мозг, то давайте ему качественную информацию, а не заливайте бреднями эзотериков, и загружайте его настоящей работой, а не практиками визуализаций и медитаций.

Работает, если верить. Если вам внушают, что секреты, которые вам раскрыла секта, тренер, гуру, работают только если в них верить, то вам навязывают опасное заблуждение.

Человек, принимающий это заблуждение, одурачен и находится в довольно опасной ситуации, фактически в замкнутом круге, который помешает ему разоблачить шарлатана и вырваться из цепких щупалец секты.

Почему?

Потому что, во-первых, вера в то, что то или иное средство является действенным или даже чудодейственным может распространиться и на результаты применения этого средства. Если человек верит в средство, а результатов нет, он может посчитать, что на самом деле эти результаты есть. Если мы верим в средство, в метод, в технику, в практику, то мы относимся к ней предвзято, не можем оценить ее беспристрастно, и в результате видим результаты ее применения там, где их и в помине нет.

Во-вторых, это заблуждение играет на руку сектантам и продавцам ушей от мертвых ослов, защищая их от разоблачения: «если средство вам помогло, все в порядке, если средство не помогло, значит, вы не до конца поверили в него». Это и есть замкнутый круг и, по сути, беспроигрышная для шарлатана ситуация: если ваше состояние улучшилось, значит, средство эффективно, если ваше состояние не улучшилось, значит, вы недостаточно поверили в чудодейственное средство. «Кстати, у нас есть специальный тренинг по развитию веры…» – может добавить шарлатан…

Кстати, миф «работает, если верить» активно эксплуатируется и в кинематографе. Достаточно вспомнить фильм под названием «Ключ от всех дверей». В этом фильме черные колдуны вуду всеми силами старались убедить нанятую ими сиделку в том, что вуду работает, чтобы суметь совершить над ней страшный обряд вуду.

Поиск состояний. Не посещала ли вас следующая мысль: «вот бы войти в такое состояние, чтобы ничего не бояться, не лениться, чтобы все получалось на одном дыхании!»? Если посещала, то вы примерно знаете, в чем заключается заблуждение под названием «поиск состояний».

Подверженный этому заблуждению человек, считает, что эффективность деятельности (и даже не только она, а еще и здоровье, успех, долголетие, влияние на людей и т.д. и т.п.) определяется состоянием, в котором мы находимся.

Наиболее часто в качестве подобного рода «чудотворных» состояний воспринимаются так называемые «измененные состояния сознания». В поиске таких состояний люди считают, что, так сказать, «измененность состояния» сама по себе полезна, что транс или медитация обладает целительной силой, снижает стресс, высвобождает «скрытые ресурсы», гармонизирует организм и т.д. и т.п.

Как и в случае с визуализациями вы должны понимать, что изменить состояние своего сознания намного легче, чем изменить что-то объективно. Можно заставить себя погрузиться в весьма необычное состояние, но никаких реальных объективных, измеримых результатов это не даст. Как и в случае с визуализациями речь будет идти лишь о погружении в иллюзорный мир, в свою собственную Матрицу.

По сути, в целом ряде случаев поиска измененных состояний можно говорить даже о внутренней наркомании, когда для человека становится гораздо более важным пребывать в определенном состоянии, чем добиваться реальных результатов, развиваться профессионально и в личностном плане, быть полезным членом общества.

Так что всегда следует помнить о том, что подобно тому, как существует дихотомия «быть или казаться?», существует и дихотомия «быть или пребывать в определенном состоянии?»

В случае поиска состояний необычность и новизна состояния сознания подменяет для человека объективную оценку эффективности тех или иных методик. Человек чувствует, что его состояние изменилось, стало необычным, неземным, и решает, что это и есть результат, что дальше его поведет вперед к долголетию, здоровью, успеху и счастью именно вот это состояние.

Когда же состояние по тем или иным причинам не возникает снова, человек огорчается, переживает, по сути, человек испытывает самую настоящую ломку, как у наркоманов.

В то же время очень часто бывает так, что, витая в белых облаках благостных состояний, человек может лютым зверем срываться на близких, которые отвлекли его от пребывания в этом состоянии. О какой же благости тут можно говорить?

Вариантом поиска состояний является следующее заблуждение: «сначала измени состояние своего сознания, а потом изменится твоя жизнь». При этом опять-таки речь идет о том, что достижение того или иного состояния само по себе преобразует реальность, например, притягивает к вам хороших людей, деньги и возможности

И вот пока вы стараетесь войти в нужное состояние сознание, время уходит, вы упускаете возможности что-то объективно изменить в своей жизни, а подготовка к действиям все растягивается и растягивается, превращаясь практически в бесконечную и становясь универсальным оправданием, снимающим с нас ответственность за наши проблемы и наше незавидное положение.

Так что не потеряйте объективное в погоне за чисто субъективным, не ищите состояний, не стремитесь пребывать в каком-то определенном состоянии, наоборот, развивайте у себя навык действовать, несмотря на состояние, делать то, что нужно, не взирая на настроение, обстоятельства и самочувствие.

Два следующих заблуждения – это не столько заблуждения, сколько механизмы, за счет которых заблуждения у человека сохраняются и не подвергаются сомнению.

Субъективное подтверждение. Когда я общаюсь с сектантами, то всегда начинаю с того, что все эти сектантские практики и методики достижения просветления и обретения сверхспособностей научно не подтверждены и, соответственно, не эффективны. И типичнейшим возражением на это служит «как это не эффективны?! А вот мне помогло!», или «а я чувствую, что мне помогает».

Вот это и называется в науке субъективным подтверждением. Человек не ищет объективных доказательств, ему достаточно собственной веры в то, что сектантский метод, эзотерическая практика работает.

Чаще всего тут речь идет о том, что такого рода практики и методики изменяют самоощущение, самовосприятие человека, изменяют состояние его сознания. При этом человек не понимает, что от нестандартных переживаний и пребывания в каких-либо необычных состояниях до объективных перемен в реальном мире очень и очень далеко.

Другими словами, можно сколько угодно испытывать невыразимое и находиться в сильно измененном состоянии, но изменится ли от этого что-то?

Кроме того, существует вероятность того, что изменения, действительно, произойдут, но изменения отрицательные, негативные: ваша карьера, семья и даже здоровье разрушатся. Причем в этот момент сектанты поспешат рассказать вам что-нибудь о карме, и о том, что практикующий непроизвольно отталкивает все то, что мешает ему достичь просветления, разрушает преграды, разрывает держащие его на бренной земле путы.

Наивная проверка. Это заблуждение тесно примыкает к субъективному подтверждению. И если в случае субъективного подтверждения речь идет о том, что человек в принципе не ищет объективных подтверждений, неопровержимых доказательств и твердо установленных фактов, то в случае наивной проверки речь идет о том, что человек эти подтверждения, доказательства и факты ищет, но делает это наивно, неправильно, и потому всегда убеждается в том, что сектантские методики и практики работают, помогают, расширяют сознание, улучшают здоровье и пр.

Фактически в случае наивной проверки речь идет о том, что человек хочет подменить собой современную науку и в одиночку сделать то, что не так-то просто сделать даже коллективу исследователей. Понятно, что во многом тут имеет место банальная гордость и излишняя вере в собственную исключительность.

Суть наивной проверки сводится к тому, что человек рассматривает только один вариант развития события: «я применил сектантский рецепт и достиг цели». При этом из поля его внимания практически полностью выпадают ситуации, когда он применил рецепт, но не достиг цели, а также такой очень важный вариант, при котором он не применил сектантский рецепт, а цели достиг.

Ну, и в заключение еще одно далеко не наименее опасное заблуждение.

Собственная исключительность. Меня всегда удивлял следующий прискорбный факт. Даже если человеку предоставить, к примеру, объективные данные, показывающие, что курение приводит к раку легких в 80% случаев, он будет уверен, что он попадет именно в 20% счастливчиков.

Другими примерами веры в собственную исключительность могут быть следующие восклицания:

«Да, в мире эпидемия СПИД, но я им не заражусь!»

«Да, большинство становятся зависимыми от наркотиков, но я смогу их бросить, как только захочу!»

«Да, обгон справа опасен, но мне повезет!»

То же самое и с нашей темой: человек может твердо знать, что кругом полно шарлатанов, но при этом свято верить в то, что лично он попал не к шарлатану, а к подлинному Учителю, Наставнику и хранителю секретов.

Да, вера в собственную исключительность – это, пожалуй, одно из наиболее опасных заблуждений.