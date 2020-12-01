 

Коллеги Хабенского заявили, что актер полгода не может увидеться с сыном

01.12.2020, 7:36, Разное

Стало известно, почему российский актер Константин Хабенский полгода не может увидеться с сыном. Об этом рассказали коллеги артиста, отметившие, что тот очень скучает, но работа и ограничения, введенные на фоне коронавируса, лишают его возможности встречаться с родственниками.
После смерти супруги Анастасии Смирновой в 2008 году Константин Хабенский перевез своего сына и бабушку в Барселону. Поэтому у журналистов и поклонников актера редко появляется возможность увидеть его ребенка. Недавно ему исполнилось 13 лет, в социальной сети его поздравила бабушка, но поклонников Хабенского удивило, что отец и сын практически не видятся друг с другом.

Тогда журналисты обратились к коллегам актера, чтобы выяснить, почему Хабенский не встречается с сыном. Оказалось, что всему виной загруженность артиста и пандемия. Знакомые артиста утверждают, что он обожает своего сына и скучает из-за долгой разлуки. Не виделись они с мая, но отец регулярно общается с ним по телефону, а также оказывает материальную поддержку.



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