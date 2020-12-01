 

Украина снова поссорилась с Венгрией

01.12.2020, 7:26, Новости дня

Будапешт выразил протест из-за проведения обысков в связанных с Венгрией организациях в Закарпатской области Украины, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

В Закарпатской области СБУ устроила обыски у функционеров благотворительного фонда, обнаружив у них агитационные материалы за «Большую Венгрию». Также сообщалось об обыске у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в венгерский МИД, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily News Hungary.

Сийярто заявил, что хотя страны обсуждают пути улучшения отношений, украинские власти продолжают проводить «антивенгерскую» политику. Преследование венгров на Украине министр назвал «неприемлемым». Отметим, что на прошлой неделе украинского посла уже вызывали в МИД в связи с запретом на въезд на Украину венгерскому чиновнику Иштвану Греже.

Напомним, Венгрия остро отреагировала на скандальный украинский закон об образовании. Киев обвиняет Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины. В ноябре страны договорились перевернуть страницу в двухсторонних отношениях.



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