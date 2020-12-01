Российские миротворцы обеспечили безопасность в Лачинском коридоре

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01.12.2020, 7:26, Новости дня

Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечивают безопасность движения автотранспорта и перемещения граждан по Лачинскому коридору в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны России.

«Миротворцы обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта и перемещения жителей через Лачинский коридор, перевозку продовольствия и различных товаров, сопровождают и обеспечивают безопасность ремонтных бригад, выполняющих задачи по восстановлению объектов инфраструктуры», – передает ТАСС сообщение Минобороны России. В ведомстве отметили, что более 26 тыс. беженцев вернулись в места прежнего проживания с 14 ноября.

«Российские миротворцы провели очистку от взрывоопасных предметов на участке местности в Лачинском коридоре и обеспечили безопасность работы ремонтных бригад по восстановлению высоковольтной линии электропередач, разрушенной во время боевых действий», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.

Также за прошедшие сутки на территории Нагорного Карабаха восстановлено три опоры линий электропередачи, 1,2 тыс. метров газопровода, более 1,5 тыс. метров линий связи, а также две трансформаторных подстанции.

По данным Минобороны России, всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе инженерными подразделениями очищено более 29 гектаров местности и около 10 километров дорог, проверено более 100 домов и социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено около 1 тыс. взрывоопасных предметов.

10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Азербайджан разрешил Армении вывести людей из Кельбаджарского района не 15 ноября, как договаривались изначально, а 25 ноября. 



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