 

Расчеты С-300В4 заступили на боевое дежурство на Курилах

01.12.2020, 7:06, Новости дня

На Курильских островах на боевое дежурство по противовоздушной обороне заступили расчеты ЗРС С-300В4, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Накануне командующий войсками Восточного военного округа Герой РФ генерал-полковник Геннадий Жидко по итогам проверки высоко оценил слаженность работы расчетов. В рамках проверки отрабатывалась реакция на сигнал о нарушении воздушных границ России, передает ТАСС.

Напомним, премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что намерен успешно завершить переговоры о судьбе Южных Курил и будет стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора. В ответ мэр Курильска указал на невозможность передачи островов Японии в связи с принятием изменений в Конституцию России. 



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