 

Авиакомпания Кипра пожаловалась на «дискриминацию» со стороны России

01.12.2020, 7:06, Новости дня

Авиакомпания Cyprus Airways объявила, что прекращает продажу билетов из Ларнаки в Москву из-за «дискриминации».

Cyprus Airways недовольна тем, что российские власти, как заявили в компании, «произвольно ограничивают или полностью запрещают перевозить пассажиров» в Россию. Компания заявила, что «разочарована дискриминацией и несправедливым отношением». Указывается, что «две российские авиакомпании недавно открыли рейс Москва-Ларнака-Москва без аналогичных ограничений». Авиакомпания подчеркнула, что «принцип равного отношения» зафиксирован в «соглашении о воздушных сообщениях» между Россией и Кипром.

Cyprus Airways рассчитывает на помощь правительства Кипра в обеспечении равных возможностей для перевозчиков. Компания выразила надежду на то, что препятствия удастся устранить, после чего она «официально объявит об открытии продаж на маршруте Ларнака-Москва». При этом «рейсы из Москвы в Ларнаку выполняются в обычном режиме», передает РИА «Новости».

Напомним, российский рынок авиаперевозок показал колоссальную устойчивость по сравнению с зарубежными на фоне ситуации с коронавирусом – отечественные аэропорты вошли в число самых загруженных в Европе. 



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