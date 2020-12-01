Дочь Легкоступовой получила доступ к странной переписке мамы с Фирсовым

01.12.2020, 6:44, Разное

Дочь покойной артистки Валентины Легкоступовой опубликовала ее странную переписку с вдовцом Юрием Фирсовым. Доступ к ней Аннета Бриль получила вместе с личными вещами матери, которые ей вручили, когда певица оказалась в госпитале.

После знакомства Легкоступова и Фирсов активно переписывались в социальных сетях. При этом яхтсмен сразу предупредил, что он находится в браке, который, по его словам, являлся формальностью. Но такое положение дел не устраивало Легкоступову, поэтому она просила его развестись. Однако подобные просьбы приводили яхтсмена в гнев, он даже несколько матерных сообщений ей прислал.

Также Юрий Фирсов настаивал на совместном распитии алкоголя, но певица всегда отказывалась из-за непереносимости спиртного. Яхтсмен регулярно пытался вызвать у Валентины Легкоступовой чувство ревности, для этого он присылал фотографии молодых девушек, с которыми ему приходилось работать. Теперь Аннета Бриль уверена, что Фирсов имеет причастность к смерти ее матери.