Евгении Лозе сделали операцию на колене

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01.12.2020, 6:44, Разное

Российской актрисе Евгении Лозе провели операцию на колене. Соответствующий снимок, демонстрирующий перебинтованную ногу, артистка опубликовала на своей странице в Instagram-аккаунте.
На данный момент 36-летняя Евгения Лоза находится в поликлинике, где ее оперировали. Нога актрисы из-за того, что ее обработали йодом, поменяла свой цвет. А актриса в шутку заявила, что «побывала в Таиланде только одной ногой».

По словам Евгении Лозы, от операции она не могла отказаться, поскольку процедура была вынужденной. Артистка получила многочисленные травмы, которые стали поводом для хирургического вмешательства. Стоит отметить, что актриса в мае нынешнего года объявила о разводе с мужем Антоном Батыревым.



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