В РФ объяснили подоплеку заявлений Санду о российских миротворцах

01.12.2020, 6:12, Новости дня

В связи с заявлением избранного президента Молдавии Майи Санду о возможном выводе российских миротворцев из Приднестровья возникает впечатление, что Кишинев хотел бы перейти к военным действиям, сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Российские миротворцы образцово выполняют свои задачи. Об этом говорит невозобновление конфликта, который был в 1992 году. Кстати, именно Молдавия тогда выступала инициатором военных действий. Невольно возникает подозрение, что Молдавия и сейчас хотела бы перейти к военным действиям, так как ее не устраивает переговорный формат. Договоренности до сих пор нет, власти Молдавии хотят капитуляции Приднестровья. Но это было бы несправедливо по отношению к людям», – сказал он НСН.

Депутат рассказал, к каким последствиям может привести уход миротворцев из региона. «Целый ряд единомышленников Санду – это люди, видящие Молдавию в составе Румынии. Сама Санду показала пример, получив румынское гражданство наряду с молдавским. Она прекрасно знает, что в Приднестровье нет желающих жить в Румынии. Поэтому она хочет вывести миротворцев, затем оказать давление на Молдавию, попробовать завоевать Приднестровье и прошествовать в Румынию, а через нее и в Евросоюз. Но такой сценарий вызовет исход людей из Приднестровья, там живет около 200 тыс. граждан РФ живет. Кроме того, проблемы начнутся и у Молдавии», – подчеркнул Затулин.

Напомним, Санду заявила, что намерена обсудить с руководством РФ вопрос о вывозе оружия с территории Приднестровья, а также, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, а также вывезено само оружие.

В МИД заявили, что планы Санду по выводу Оперативной группы российских войск из Приднестровья направлены на подрыв усилий по мирному урегулированию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, Москва рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.