Баста заявил о соблюдении правил по COVID-19 на концерте в Петербурге

01.12.2020, 5:18, Новости дня

Музыкант Баста (Василий Вакуленко) заявил, что все правила по коронавирусу, предписанные властями Санкт-Петербурга, на его концерте в Ледовом дворце 27 ноября были соблюдены, а также были подписаны все уведомительные письма в городских структурах.

«Все требования, перечисленные в постановлении губернатора Санкт-Петербурга, были соблюдены, все уведомительные письма подписаны в городских структурах. Заполняемость зала Ледового дворца на нашем концерте составила 50%. В сетях пишут о допустимых 25%, но это правило вступает в силу только с 1 декабря. На нашем концерте не было билетов без мест и не было танцевального партера, все зрители сидели на своих местах на трибунах», – сказал Баста в видеообращении, опубликованном в его Instagram.

Он отметил, что зрителям, которые приходили без средств индивидуальной защиты, на входе выдавались маски. Кроме того, Баста подчеркнул, что в фойе были санитайзеры.

По его мнению, прошедшее мероприятие «встало комом в горле» у других организаторов, которые «не нашли в себе силы и профессионализма» подготовиться к концертам в соответствии с новыми правилами.

«Наш концерт продемонстрировал, что при тщательной подготовке проводить концерты и дарить людям праздник в Санкт-Петербурге можно и нужно», – добавил музыкант.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

(@bastaakanoggano)

Напомним, комитет по культуре сообщал, что состоится проверка в связи с жалобами в соцсетях на концерт рэпера Басты (Василия Вакуленко) в Петербурге. В соцсетях возмутились тем, что зрители на концерте, как утверждается, нарушали ограничения, введенные из-за коронавируса. Президент Национальной ассоциации заслуженных врачей РФ Виктор Егоров призвал контролирующие органы провести проверку по факту нарушения противоэпидемиологических требований. Губернатор Петербурга Александр Беглов пригрозил организаторам концертов ужесточением санкций. Кроме того, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, академик РАН Николай Брико раскритиковал организаторов концертов в Петербурге за безответственность.