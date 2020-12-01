Запуск «Союза» с космодрома Куру отложен на сутки

01.12.2020, 5:18, Новости дня

Запуск спутника ОАЭ Falcon Eye 2 на российской ракете-носителе «Союз-СТ-А» с космодрома Куру во Французской Гвиане в очередной раз отложен, сообщил глава Arianespace Стефан Исраэль.

Как передает ТАСС, Исраэль заявил, что «возникли проблемы с передачей телеметрических данных». При этом ракета и спутник «в полном порядке, они будут переведены в режим ожидания». РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Arianespace передает, что запуск перенесли, «так как погодные условия были неблагоприятными (из-за риска удара молнии в полете)». Было решено «прервать хронологию финального запуска VS24 за три минуты 54 секунды до старта». Новую попытку запуска собираются предпринять «завтра вечером», сказал Исраэль.

Напомним, запуск был запланирован на 29 ноября, но его перенесли сначала на 30 ноября, а затем на 1 декабря. За неделю до этого во время испытаний в монтажно-измерительном комплексе была выявлена негерметичность электропневмоклапана, неисправную деталь заменили. До этого запуск неоднократно переносился из-за замечаний к разгонному блоку «Фрегат».