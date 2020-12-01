 

Мнение: Молдавия не будет возвращать долг России

01.12.2020, 5:02, Разное

В дополнение к требованиям вывести российские войска из Приднестровья https://colonelcassad.livejournal.com/6366396.html
Санду заявила, что Молдавия не будет признавать свой долг "Газпрому" за газ, который на 2020-й год составляет около 7,5 млрд. долларов.

Мол, большая часть долга, это долг Приднестровья и его оплачивать Молдавия не хочет.
То есть, когда требовать вывода войск, так это территория Молдавии, а как платить долг, это уже не Молдавия.
Хорошо устроились. Но впрочем, пример соседней Украины показывает, что таких клоунов приводят для вполне понятных целей.
Можно вспомнить, как вскоре после прихода к власти Ющенко, на Украине была запущена первая газовая война с "Газпромом".
А в 2018-м году после прихода к власти Пашиняна в Армении, там сразу начали рассуждать о пересмотре цены на газ и реструктуризации долга. В общем, все по одному шаблону.

В целом, достаточно ясно, что взят курс на расконсервацию конфликта вокруг Приднестровья.

Источник: Colonel Cassad



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