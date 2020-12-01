 

ЕСПЧ присоединил к делу Украины против РФ иск Нидерландов

01.12.2020, 4:24, Новости дня

Европейский суд по правам человека присоединил к делу «Украина против России» по событиям в Донбассе 2014 года иск Нидерландов, связанный с катастрофой малайзийского Boeing, сообщил замглавы минюста Украины Иван Лищина.

Большая палата ЕСПЧ присоединила к делу Ukraine v. Russia re Eastern Ukraine no. 8019/16 жалобу Нидерландов за номером 28525/20. Как отметил Лищина, Киев теперь сможет получить материалы по делу MH17, доступ к которым Украине прежде отказывались предоставить. Однако, как отметил Лищина, решение ЕСПЧ может затянуть рассмотрение дела. Лищина считает, что для Киева в решении ЕСПЧ «плюсов больше». Украина намерена «просить ЕСПЧ ускорить рассмотрение голландского дела для того, чтобы объединение заявлений, которое Украина поддерживает, не привело к затягиванию рассмотрения ее жалоб», передает РИА «Новости» и ТАСС.

В июле ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов к России из-за крушения Boeing на Украине в июле 2014 года. РФ отвергла обвинения в причастности к авиакатастрофе и сообщила о готовности отстаивать свою правоту в ЕСПЧ. МИД заявил, что иск Гааги стал ударом по двусторонним отношениям.



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