Мнение: Возмутительный пост про Австралию

01.12.2020, 4:08, Разное

Официальный представитель МИД КНР выложил у себя в Твиттере https://twitter.com/zlj517/status/1333214766806888448 чудесную картинку с австралийским солдатом отрезающим голову афганскому ребенку. Картинка появилась как реакция на результаты масштабного расследования о военных преступления австралийских солдат в Афганистане (о некоторых из них смотри тут https://colonelcassad.livejournal.com/6130004.html) , где они по примеру "старший товарищей", отметились убийствами гражданского населения и различными зверствами. Не так давно, когда скрывать все это стало невозможно, наиболее замаравшееся подразделение расформировали, а некоторых солдат привлекли к ответственности. Суды и расследования продолжаются до сих пор.



Нашумевшая еще до все этого фотография с австралийскими военными, которые рассекали по Афганистану с нацистским флагом.

Это пытались выдать сначала за монтаж, потом за шутку или прикол. Но как выяснилось позднее, это был совсем не прикол и только вывешиванием флага не ограничилось – австралийские сверхчеловеки решили делом доказывать свое превосходство над мирными афганцами. Про развитие скандала о военных преступлениях в Афганистане смотри тут https://www.abc.net.au/news/2020-11-16/soldier-war-crimes-inquiry-to-shock-and-disturb-australians/12886460

Ну а теперь МИД КНР решил жестко потроллить Австралию, указав на очевидные военные преступления в которых она замаралась. У этого шага есть подоплека – отношения Китая с Австралией давно уже ухудшаются, особенно с тех пор, как Австралия присоединилась к кампании против Huawei и китайских сетей 5G, что сопровождалось антикитайской кампанией в прессе. В результате чего, экспорт из Австралии в Китай падает уже не первый год. Так что особо жалеть Австралию нечего, поэтому представитель МИД КНР ударил наотмашь.

В Австралии разразилась целая истерия.

Посла КНР вызвали в МИД Австралии, а официальные лица Австралии начали требовать https://radiosputnik.ria.ru/20201130/avstraliya-1586929166.html от Китая удалить эту картинку и принести извинения, так как она "принижает Китай".

"Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал власти КНР немедленно избавиться от "отвратительного" поста в Twitter, направленного против сил обороны страны, передает РИА Новости со ссылкой на данные телеканала ABC.

"Австралия требует извинений от правительства Китая за этот возмутительный пост", – цитирует телеканал Моррисона.

Он настаивает на "незамедлительном удалении" публикации. Моррисон подчеркивает, что властям КНР "должно быть стыдно" за это."

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон созвал по этому поводу специальный пресс-брифинг, назвал изображение "поистине отвратительным", потребовал от "Твиттера" удалить его, а от правительства КНР – извиниться за своего чиновника.

"Это крайне возмутительно и не имеет никакого оправдания, – сказал Моррисон. – Китайскому правительству должно быть стыдно. Это принижает его в глазах мира". Представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ответ заявила, что это Австралии должно быть стыдно за своих военных.

Тут на деле все просто – эти американские шестерки любят поучать других за реальные и фейковые прегрешения. Но очень не любят, когда их начинают тыкать мордой в их собственное дерьмо.