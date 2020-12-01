 

Премиальные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold2 пострадали от фирменной прошивки

01.12.2020, 3:44, Новости дня

После того как Samsung выпустил фирменную прошивку One UI 3.0, предназначенную для смартфонов Galaxy Z Fold2, посыпались жалобы от пользователей.

В частности, люди жаловались на то, что телефоны перестали запускаться. Как оказалось, проблема была в ошибке, допущенной специалистами компании-разработчика. Для того чтобы ее исправить, приходилось сбрасываться до заводских настроек, что, разумеется, вело к потере несохраненных в копиях данных и файлов.

Специалисты «Самсунга» признали свою вину и прекратили распространение обновленной оболочки. Странно то, что похожие явления происходили во время бета-тестирования данного продукта, говорят эксперты. Получается, что компания знала об ошибке заранее, но все-таки запустила обновление как уже готовое к установке.



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