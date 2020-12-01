Милочка – Личное мнение

01.12.2020, 3:36, Разное

Марина Зудина — вдова Олега Табакова — сделала, на мой взгляд, крайне дерзкое в её положении заявление.



Фото: Соцсети

Пожалуй, процитирую:

Пришел бы он (Олег Табаков) сейчас в театр и узнал, что там нет Павла (сын Табакова и Зудиной), и я выхожу пять раз в год. Да, он, наверное, не обрадовался бы.

Действительно: пока Табаков был жив и занимал должность художественного руководителя МХТ, там блистала на сцене его семья.

Ну, как блистала… Скорее, ошивались.

Когда «крыши» в лице Табакова не стало, этих бездарей сместили. Возможно, заменили другими бездарями. Возможно, им на смену пришли артисты поинтереснее. Не суть.

Суть — в том, что бывшая старлетка много лет назад связалась с пожилым, глубоко женатым мэтром, женила его на себе, жила в достатке, в почёте, познала заискивание перед собой со стороны тех, кто зависел от Табакова, получала роли благодаря своему семейному положению, а теперь жалуется, что её погнали со сцены ссаными тряпками.



Фото: Соцсети

А чего ты, собственно, хотела, милочка? Ты в глазах народа — не актриса, а молодуха Табакова, которая в своё время, прости, не побрезговала.



Фото: Соцсети

Когда-то ты решила пойти к успеху лёгким путём: сжала в своей тогда ещё юной ручке то ли руку, то ли другой какой орган Олега Павловича.

Но не учла одну деталь: успех, к которому приходят легко, уходит ещё легче.

Настоящих профессионалов сместить нельзя. За них отчаянно дерутся. Всегда. Во все времена. А бездарные вдовы, бывшие жёны и прочие письки, возомнившие себя кем-то, помимо отверстий, — это расходный, легко заменяемый материал.

А вы что выберете: гарантированный лёгкий и быстрый успех, или тот, который зарабатывается годами тяжёлого, ежедневного труда, и не факт ещё, что вы к нему придёте? Почему?

Только честно!

Я вас слушаю очень внимательно.