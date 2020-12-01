Российская феминистка порекомендовала метод безболезненного развода для женщин

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01.12.2020, 3:30, Новости дня

Лучше разводиться с помощью семейного психолога, который поможет людям правильно адаптироваться после расставания, сохранить хорошие отношения и до конца жизни быть близкими людьми, сказала газете ВЗГЛЯД психоаналитик, активная деятельница феминистского движения Мария Арбатова, комментируя исследование датских специалистов.

Группа ученых из Копенгагенского университета в Дании провели исследование, благодаря которому выяснили, что развод у женщин отражается на физическом и психическом здоровье. Специалисты отметили, что состояние испытуемых ухудшалось вне зависимости от того, прошло расставание на обоюдной основе или с конфликтом.

«Результаты исследования не кажутся мне убедительными. Очень важно, какой именно вопрос ученые задавали женщинам. То, что в обществе принято считать женщину после развода пострадавшей, то это не психологическое, а культурологическое воздействие, когда окружающие начинают говорить: «Зачем», «как же так», «подумай о детях», «неприлично быть не замужем», – говорит Арбатова.

Эксперт объясняет, что в целом развод больше травмирует того, кто больше любит, а вовсе не того, у кого в паспорте написано «пол – женский».

«Что касается и мужчин, и женщин, то, безусловно, если еще не отболело, лучше разводиться с помощью семейного психолога, который поможет людям правильно адаптироваться после расставания, сохранить хорошие отношения и до конца жизни быть близкими людьми. То, что прожито, никуда не девается, ведь люди сошлись в брак по обоюдному желанию, потому что они любили друг друга», – считает психоаналитик.

Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД эксперты порассуждали, с чем связано снижение количества разводов за время пандемии коронавируса.



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