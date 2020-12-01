 

Россия отказалась обсуждать с США тему Крыма

01.12.2020, 3:30, Новости дня

России и США необходимо совершенствовать взаимоотношения, однако сторонам не о чем говорить по теме Крыма, сообщил замглавы российского МИДа Сергей Рябков, выступая онлайн в ходе российско-американского форума «Диалог Форт-Росс».

«Нужно плотнее работать над совершенствованием наших взаимоотношений. Особенно в том, что касается Крыма – но тут обсуждать нечего, это вообще не проблема, все уже давно решено, мы не готовы размениваться, обмениваться с США санкциями. Если США хотят наращивать – пожалуйста. В какой-то момент мы покажем, что эта политика ведет никуда, неэффективна. Она продемонстрирует свою непроизводительность», – передает его слова РИА «Новости».

«Мы не будем обмениваться санкциями с любым правительством США в будущем. Этот вопрос решен, он закрыт. Его не существует на повестке дня, его просто нет», – добавил Рябков.

Ранее бывший замглавы администрации президента и бывший замглавы украинского МИД Константин Елисеев заявил, что Украине важно развивать отношения с администрацией Джо Байдена, это поможет в возвращении Крыма, уверен.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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