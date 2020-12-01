 

Мнение: Покидая Лачин

01.12.2020, 3:14, Разное

Сегодня ночью Лачин переходит под контроль Азербайджана.
В последние несколько дней армяне жгли дома, расстреливали скот и собирали пожитки.

Пегов из Лачинского коридора.

Патрик Ланкастер из Лачина.

Евроньюс.

Уничтожение домов.

Исход

Оказывается, до 12 вечера надо уезжать…

Армяне покидают Лачин.

Азербайджанские военные входят в Лачин.

Брифинг МО РФ о ситуации в Карабахе.

Российский полевой госпиталь.

Плюс еще.

Интервью с протестующим против Пашиняна.

Источник: Colonel Cassad



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