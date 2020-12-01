Мнение: Покидая Лачин
01.12.2020, 3:14, Разное
Сегодня ночью Лачин переходит под контроль Азербайджана.
В последние несколько дней армяне жгли дома, расстреливали скот и собирали пожитки.
Пегов из Лачинского коридора.
Патрик Ланкастер из Лачина.
Евроньюс.
Уничтожение домов.
Исход
Оказывается, до 12 вечера надо уезжать…
Армяне покидают Лачин.
Азербайджанские военные входят в Лачин.
Брифинг МО РФ о ситуации в Карабахе.
Российский полевой госпиталь.
Плюс еще.
Интервью с протестующим против Пашиняна.
Источник: Colonel Cassad
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