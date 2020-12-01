Американские ученые создали микроскопических роботов

01.12.2020, 2:50, Новости дня

Роботы размером не более сотни микрон созданы группой разработчиков из Филадельфийского и Пенсильванского университетов (США). По словам специалистов, их стоимость очень мала, а пользу они могут принести огромную.

Сегодня нанороботы способны перемещаться в массе жидкости, используя энергию от лазерного луча. Собственно говоря, он и является передатчиком, по которому микромашины получают команды от человека.

Микророботов планируют использовать в медицине. Они прекрасно выдерживают даже агрессивную среду. Их можно вводить с инъекциями. Оболочка изготовлена из платины, эпоксидной смолы и стекла. Опытная партия, произведенная в лабораторных условиях, составила один миллион штук.