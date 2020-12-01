Созданы роботы, умеющие навести порядок на полках

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01.12.2020, 2:50, Новости дня

Новую разработку в области робототехники представили ученые из Университета Беркли (США). Они показали автономную машину, которая переставляет по заданному алгоритму предметы на полке.

Ценность разработки в том, что в данном случае речь идет о различных нестандартизированных предметах, находящихся на произвольно расположенных полках, отмечают специалисты. Робототехника давно «умеет» быстро и точно выполнять задачи, но для нее трудно различать предметы, не промаркированные каким-то определенным образом.

Пока не совсем понятно, в какой именно области найдет применение новые роботы. Но они точно понадобятся, говорят специалисты. На сегодня коэффициент эффективности этих машин составляет 87,3%. Данный показатель ученые хотят повысить, сделав его близким к 100%.



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