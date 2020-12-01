Опровергнут один из главных мифов о неандертальцах

01.12.2020, 2:50, Новости дня

Исследование ученых из Кентского университета (Великобритания) опровергает один из главных мифов о неандертальцах. Теперь доподлинно стало известно, что строение ладони у данного вида доисторического человека не было походим на наше.

Всего лишь одна «мелочь» – большой палец не повернут под таким же углом как у Homo sapiens, отмечают ученые. Но именно она не позволила неандертальцам создавать эффективные орудия труда.

Ранее ученые терялись в догадках, почему намного более сильные и выносливые неандертальцы проиграли в эволюционной борьбе за выживание нашим прямым предкам. Ответ может крыться именно в строении верхних конечностей, утверждают специалисты. Напомним, что в конце ХХ века ученые также опровергли гипотезу, по которой неандертальцы были предками Человека разумного.