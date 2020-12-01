Японские ученые исследовали феномен терпеливости у людей

01.12.2020, 2:50, Новости дня

Исследования, проведенные учеными из Окинавского института науки и технологий (Япония), подтвердили, что за терпеливость человека отвечает особый гормон – серотонин.

Терпение не может быть безграничным, отмечают специалисты, однако его можно регулировать при помощи медикаментов. Японские ученые проводили свои опыты на мышах и установили, что с увеличением концентрации серотонина грызуны становились более терпеливыми, могли спокойно ожидать кормежки и не набрасывались на еду, как только ее давали.

У человека будет та же самая реакция, утверждают специалисты. Нетерпеливость часто становится причиной агрессии. Кроме того, от умения набраться терпения часто зависит успешность каждого индивида. Поэтому данная тема очень важна для общества.