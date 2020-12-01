 

Единый номер 122 по COVID-19 заработал по всей России

01.12.2020, 2:36, Новости дня

Все российские регионы получили доступ к единому телефонному номеру 122 для помощи при коронавирусе, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«После того, как мы предложили регионам замкнуть на едином номере вопросы по ковид, в ежедневном режиме получаем обратную связь. На сегодня статус следующий – технический доступ к номеру имеют все регионы, в настоящий момент происходит настройка маршрутизации вызовов на 122. В тестовом режиме номер запустили 28 субъектов», – передает его слова ТАСС.

Напомним, в РФ ввели единый телефонный номер, по которому жители РФ при заболевании коронавирусом смогут вызвать врача на дом или скорую помощь, он позволит централизовать звонки в кол-центрах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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