 

Большинство украинцев сочли запрет российских фильмов и соцсетей ошибкой

01.12.2020, 2:36, Новости дня

На Украине большинство жителей считают запрет российских соцсетей, фильмов и артистов ошибкой, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг».

Ошибкой, которая «приводит лишь к ограничению прав граждан», запрет «отдельных артистов и некоторых российских фильмов» назвали 50,1% респондентов (в сентябре так думали 52,5%). Необходимым запрет считают 42,2% украинцев (в сентябре – 37%). Остальные «затруднились ответить». Против запрета российских телеканалов выступили 47,3% жителей Украины (в сентябре – 48,8%), за – 45,6% (41,1%). С запретом российских соцсетей не согласны 48,1% (48,6%), поддерживают такой запрет 42,6% (39,1%). Опрос проводился с 18 по 26 ноября во всех областях страны, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В формате личного интервью в нем приняли участие 3020 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,9%, передает РИА «Новости».

Напомним, министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности». Список регулярно расширяется. В мае 2017 года на Украине запретили доступ к ряду российских интернет-ресурсов.



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