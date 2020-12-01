Американский авианосец «Нимиц» прибыл в Персидский залив

01.12.2020, 2:36, Новости дня

Атомный авианосец «Нимиц» прибыл в Персидский залив не из-за «особых угроз» на Ближнем Востоке, сообщила представитель пятого флота ВМС США Ребекка Ребарич.

По ее словам, «возвращение» авианосца в регион после учений в Индийском океане не связано с убийством иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Ребарич заверила, что «не было никаких особых угроз, которые вызвали возвращение ударной группы». «Нимиц», как сообщил пятый флот, «сосредоточен на поддержании способности оставаться стойкими и готовыми помочь сохранять стабильность и безопасность в регионе», передает РИА «Новости».

Напомним, в Пентагоне объяснили отправку авианосца в Персидский залив. В Иране попал в засаду и был обстрелян кортеж «отца» иранской ядерной программы – физика Мохсена Фахризаде. Ученый скончался от ранений. Тегеран обвинил в произошедшем США и Израиль и пообещал отомстить.