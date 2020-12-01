 

Канадский музей получил бутылку с водой возрастом более миллиарда лет

01.12.2020, 2:02, Новости дня

Канадский музей науки и инноваций получил один из старейших музейных артефактов в мире – стеклянную бутылку с древней водой возрастом более миллиарда лет, которая является образцом старейшей проточной воды из когда-либо обнаруженных. Об этом 27 ноября сообщили на сайте музея.

Вода была собрана в 2009 году из шахты Кидд-Крик, недалеко от Тимминса, Онтарио, примерно на 2,4 км ниже поверхности земли геохимиком Университета Торонто, доктором Барбарой Шервуд Лоллар. Ученая и ее лаборатория проанализировали воду и обнаружили, что ее возраст как минимум в 10 раз больше, чем у воды, которая до этого считалась самой древней.

Некоторые компоненты воды еще старше: ученые выяснили, что она была на Земле еще до кислородной катастрофы – глобального изменения состава атмосферы Земли, произошедшего около 2,45 млрд лет назад.

“Стакан с древней водой – выдающийся памятник истории и символ великих канадских открытий. Мы гордимся тем, что он был добавлен в нашу коллекцию наследия, чтобы поколения канадцев могли узнать о его историческом и культурном значении”, – подчеркнули в музее.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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