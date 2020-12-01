Степанов объяснил, для чего Украине нужен трехнедельный локдаун

01.12.2020, 2:02, Новости дня

Украине необходим трехнедельный локдаун – это поможет сбалансировать рост заболеваемости на коронавирус до февраля. Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире “Свободы слова” на ICTV.

“Нам нужен трехнедельный локдаун. Почему трехнедельный? Тоже очень важная вещь. Потому что кроме ситуации, которая связана исключительно с ковидом, у нас еще есть сезонная заболеваемость гриппом. У нас на конец января – начало февраля будет рост по гриппу. И у нас людей тоже надо госпитализировать, у них тоже пневмония. Нам очень важно, чтобы мы подошли к февралю не с большим ростом заболевших на COVID-19, а чтобы это у нас было сбалансировано вместе с тем цифрами, которые мы ожидаем по гриппу”, – сказал Степанов.

11 ноября Кабинет Министров Украины ввел “карантин выходного дня” в дополнение к другим ограничительным мерам. В течение трех уик-эндов (14–15, 21–22 и 28–29 ноября) непродовольственные магазины, развлекательные заведения должны быть закрыты, заведения общественного питания могут работать только навынос.

В Украине в последние дни фиксировали суточную заболеваемость COVID-19 на уровне более 16 тыс. пациентов в день: на утро 28 ноября в Украине выявили 16 294 новых случая, за 26 ноября – 16 218. В стране ежесуточно делали от 67 до 72 тыс. тестов на коронавирус. 29 ноября, когда сделали 49 тыс. тестов, в стране зафиксировали снижение количества заболевших до 12 978 новых случаев за сутки. После выходных подтвердили 9946 случаев.

Общее число заболевших в Украине превысило 732 тыс., умерло 12,3 тыс. пациентов, выздоровело более 345 тыс.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности “карантина выходного дня”.

По информации источника “Интерфакс-Украина”, в Кабинете Министров Украины рассматриваются четыре варианта введения жесткого карантина. Одним из возможных вариантов называется введение локдауна с 24 декабря по 15 января. Источник отметил, что вопрос работы транспорта во время локдауна также обсуждается, в том числе с местными властями.