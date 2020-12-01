В Турции запретили выходить на улицу в выходные и ввели комендантский час по будням

01.12.2020, 2:02, Новости дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 30 ноября по итогам заседания с правительством объявил об ужесточении ограничительных мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Текстовую версию заявления на русском языке опубликовало Anadolu.

По данным агенства президент сообщил, что новые меры, которые начинают действовать с 1 декабря, включают комендантский час по всей территории страны по будням – с 21.00 по местному времени до 5.00 утра.

Ограничения также вводят запрет на выход на улицу на выходных – с 21.00 вечера пятницы до 5.00 утра понедельника, добавил Эрдоган.

По словам Эрдогана, комендантский час не будет распространяться на работников ряда секторов, включая производство, снабжение, здравоохранение и сельское хозяйство.

Он добавил, что рынки, продуктовые магазины, мясные лавки и овощные магазины смогут оказывать услуги по доставке на дом и по выходным. Ресторанам разрешено работать только на доставку.

Президент подчеркнул, что в рамках новых ограничений людям младше 20 лет и старше 65 лет запрещено пользоваться общественным транспортом.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Турции по состоянию на 30 ноября коронавирусом заразились почти 638,8 тыс. человек. Умерли от COVID-19 в стране уже 13,7 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.