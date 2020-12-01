В Китае назвали дату запуска орбитального гравитационно-волнового телескопа

01.12.2020, 1:56, Новости дня

Как сообщили в китайском агентстве Синьхуа, запуск орбитального гравитационно-волнового телескопа состоится в декабре текущего года. Аппарат предназначен для изучения гравитационных волн в космосе. Также он будет собирать данные о различных электромагнитных явлениях.

Новый телескоп важен для исследований далеких сверхмассивных объектов, уточняют ученые. Используемый в нем метод сбора информации ранее позволил наблюдать за слиянием двух черных дыр, а также нейтронных звезд.

Напомним, что впервые о существовании гравитационных волн заявил Альберт Эйнштейн. Долгое время ученые не могли получить подтверждение этого явления. Впервые его удалось зафиксировать лишь пять лет назад.