 

Moderna подала в США заявку на использование вакцины от COVID-19

01.12.2020, 1:42, Новости дня

Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) минздрава США направлен запрос на использование вакцины от коронавируса, сообщила компания Moderna.

Moderna сообщила, что ее данные для «запроса на экстренное использование» вакцины mRNA-1273 поданы в FDA. Медицинский регулятор в ответ проинформировал, что рассмотрит заявку. Когда использование вакцины могут одобрить, FDA не сообщает, передает РИА «Новости».

Напомним, как сообщили в Moderna, первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса от американских биотехнологических компаний Moderna и Pfizer показал эффективность препарата в 94,1%, при тяжелой форме заболевания – в 100%.



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