 

Новые ограничения из-за COVID-19 вступили в силу в Петербурге

01.12.2020, 1:42, Новости дня

В Санкт-Петербурге из-за ситуации с коронавирусом вступают в силу ограничения, которые касаются наполняемости концертных залов, театров и кинотеатров.

Залы должны быть заполнены не более чем на 25% от общего числа зрительских мест. Исключения касаются мероприятий, билеты на которые были проданы до подписания постановления о новых ограничениях, то есть до 18 ноября. Прежде наполняемость залов ограничивалась 50%. По-прежнему запрещено продавать билеты без указания зрительского места – в частности, на танцпол. 

В Санкт-Петербурге зафиксировано 125907 случаев COVID-19. Вылечились свыше 71 тыс. человек, умерли 5432 пациента с положительным результатом теста на коронавирус. За сутки выявили 3691 случай заражения – число выявленных больных впервые с 25 октября пошло на спад, передает ТАСС.



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