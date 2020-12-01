Белорусский политик: Лукашенко выгодно похоронить интеграцию с Россией

01.12.2020, 1:22, Разное

По ее мнению, Лукашенко выгодно похоронить интеграцию России и Белоруссии, но сделать это так, чтобы не вызвать раздражение Кремля. Мирсалимова считает, что Батька продолжит манипулировать обещаниями.

Если Лукашенко открыто откажется от интеграции, то поток кредитов и прочих экономических преференций от России иссякнет, а они необходимы белорусскому лидеру для сохранения власти, пояснила Мирсалимова. Кроме того, Батьке по-прежнему требуется помощь “старшего брата”, ведь кризис в стране не преодолен, добавила политик.

Мирсалимова считает, что Лукашенко научился профессионально манипулировать своими обещаниями. На протяжении 25 лет он заявлял, что обязательно подпишет документы об интеграции России и Белоруссии, сказала она в интервью порталу “Украина.ру”.

Политик напомнила о недавнем визите в Минск министра иностранных дел России Сергея Лаврова. После этого в окружении белорусского лидера засуетились и вновь начали имитировать готовность к интеграции, сказала Мирсалимова.

В Минске глава российкого МИДа передал Александру Лукашенко привет от Владимира Путина и напомнил о необходимости исполнять достигнутые в Сочи договоренности. О чем конкретно идет речь министр не сказал.

Президенты двух стран провели переговоры в Сочи 14 сентября. Беседа прошла за закрытыми дверями, прессу не допустили. Совместных заявлений Путин и Лукашенко не сделали. Однако перед началом переговоров стало известно, что Москва выделит Минску кредит в 1,5 миллиарда долларов.

На встрече с Лавровым Лукашенко пообещал сохранить тесное взаимодействие с Россией. По его словам, Минск хочет иметь с Москвой не просто добрососедские, а братские отношения.