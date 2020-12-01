«Мне не понять, как можно писать доносы на детский хоспис» – главврач «Дома с маяком»

01.12.2020, 1:18, Разное



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Весной, когда в РФ началась эпидемия COVID-19, Лида Мониава взяла под опеку из психоневрологического интерната 12-летнего подростка с тяжелейшими нарушениями развития. С тех пор она подробно описывает все, что с ним происходит — реабилитацию, совместные прогулки, поездки, посещение школы, встречу с матерью Коли. Врачи «Дома с маяком» назначили мальчику новое лечение, помощь Лиде оказывает сиделка из хосписа. Помимо очевидных слов поддержки, среди комментариев к публикуемым Мониавой постам нередко можно встретить откровенно негативные реплики отдельных подписчиков, пытающихся уличить создательницу «Дома с маяком» в плохой заботе о ребенке и использовании его в «корыстных целях».

«Когда появился Коля, все поменялось, теперь на меня пишут жалобы в госорганы и обвиняют за все на свете. Зачем я купила ребенку, который все равно не ходит, желтые кроксы – потратила зря деньги, может еще лыжи ему куплю? Зачем проколола Коле ухо? Почему поехала в отпуск на Сапсане?», – делится впечатлениями Лида Мониава на своей странице в Facebook.

Ранее «активисты» уже направляли жалобу в органы опеки о том, якобы Мониава плохо ухаживает за Колей, игнорируя свои обязанности опекуна. Однако никаких нарушений проведенная в сентябре проверка не выявила. Теперь создательницу «Дома с маяком» обвиняют в том, что хоспис якобы выписывает Коле неправомерно много наркотических препаратов, и она чуть ли не «обклеивает» страдающего от постоянных судорог ребенка фентаниловым пластырем…

Прошедшая на днях внеплановая проверка полиции действительно выявила нарушения: они касались ведения журналов учета наркотических средств. Это административное правонарушение, за который хоспис могут оштрафовать на 200-400 тысяч рублей, либо же приостановить деятельность сроком до 90 дней.

«Мы будем очень просить, чтобы хоспису дали штраф ниже нормы, т.к. мы благотворительная организация, штраф придется платить из денег, которые люди пожертвовали на помощь детям», – написала Мониава.

Как сообщил МедПорталу главный врач «Дома с маяком» Григорий Климов, проверка не выявила факта сокрытия препаратов либо же попытки незаконно вывести их из оборота. Ошибка в ведении журнала была допущена только из-за отсутствия опыта ведения такой документации у сотрудников — разрешение на оборот наркотических средств хоспис получил только в конце сентября.

«Наша медсестра, получив на складе препарат, не внесла в журнал этот факт в нужное время. Надо понимать, что ведение такой документации — очень сложный процесс, который требует навыков. Надо все заполнять в строго определенное время, шариковой синей ручкой, в одну строку. Когда имеешь дело с пятью-шестью препаратами, очень сложно все эти нюансы учитывать. Даже люди, которые имеют многолетний опыт работы, ошибаются в ведении журналов, а мы на момент проверки с этим работали всего месяц», – рассказал Климов.

Главврач надеется, что решение суда не скажется на деятельности хосписа. По его словам, правоприменительная практика по таким делам достаточно обнадеживающая, и, скорее всего, «Дом с маяком» отделается штрафом. Климов подчеркнул, что вся эта история никак не сказывается на оказании помощи пациентам, однако сотрудники испытывают огромное психологическое давление.

«Мы исправили нашу ошибку и рассчитываем, что суд примет наши объяснения. Самое главное, что мы используем наркотические препараты по назначению, состава преступления в наших действиях нет. Конечно, на наших пациентах вся эта ситуация не сказывается, но работать в таких условиях очень тяжело», – сообщил врач.

Григорий Климов напомнил, что хоспис ведет свою деятельность открыто и прозрачно, именно поэтому Лида Мониава подробно рассказывает в соцсетях о своем подопечном.

«Мне по-человечески не понять, как можно писать доносы на детский хоспис. Есть в этом какое-то раздражение, связанное с неспособностью понять и принять близко к сердцу проблемы наших пациентов. Наверное, кому-то лучше думать о несуществующих преступлениях сотрудников хосписа, чем попытаться помочь самому таким детям», – посетовал врач.