В Украине могут ввести локдаун, в Черновцах выбрали мэра. Главное за день

01.12.2020, 1:08, Новости дня

Ситуация с COVID-19 в мире

В мире COVID-19 подтвердили уже у 62,7 млн человек, умерло от COVID-19 уже 1,46 млн человек, выздоровело 40,1 млн.

Вместе с тем, число новых случаев COVID-19 в мире снизилось впервые за осень. По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, это случилось из-за падения количества заболеваний в Европе. Однако в ВОЗ предостерегли, что спад распространения болезни может быть недолгим, так как все еще наблюдался рост случаев COVID-19 в большинстве других регионов мира, а также рост смертности.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 9946 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число достигло 732,6 тыс. Умерло за последние сутки 114 украинцев с подтвержденным диагнозом COVID-19, общее количество жертв болезни достигло 12 327.

Выборы мэра Черновцов

На выборах мэра Черновцов во втором туре побеждает предприниматель, кандидат от партии “Единая альтернатива” Роман Кличук. За Кличука, по информации ТИК, проголосовало 59,54% избирателей, а за его конкурента, кандидата от партии “Команда Михайлишина” Виталия Михайлишина – 37,5%.

Явка на выборах мэра города, по данным ЦИК, составила 22,65%.

Локдаун в Украине

Сайт “Сегодня” со ссылкой на источник в Кабмине сообщил, что локдаун в Украине будет действовать с 23 декабря 2020 года по 15 января 2021 года. По данным его источника, вариант введения жестких карантинных ограничений на две недели отклонили.

Источники “ТСН.ua” в “Слуге народа” сообщили, что Кабмин согласовал введение жестких ограничений с 24 декабря по 15 января.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель отметила, что в правительстве и местной власти сходятся на необходимости введения локдауна в Украине, однако точная дата его начала еще неизвестна.

Moderna заявила о 100% эффективности своей вакцины от тяжелых форм COVID-19

Эффективность вакцины от коронавирусной инфекции mRNA-1273 американской компании Moderna против тяжелой формы COVID-19 составила 100%, сообщили в компании. В целом эффективность вакцины против COVID-19 составила 94,1%.

Выборы в США

В двух округах американского штата Висконсин пересчитали голоса на президентских выборах, пересчет подтвердил победу кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Кроме того, традиционно республиканский штат Аризона подтвердил результаты своих выборов, которые ранее оспорили республиканцы, и победу Байдена.