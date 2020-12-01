Сийярто назвал недопустимыми обыски СБУ в Закарпатье. Он хочет вызвать посла Украины и обратиться в НАТО

01.12.2020, 1:08, Новости дня

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал обыски Службы безопасности Украины в Обществе венгров Закарпатья. Соответствующее видеообращение он опубликовал в Facebook, перевод опубликовал “Мукачево.нет”.

“К сожалению, в Украине снова продолжаются непонятные политические качели относительно венгерских партий и венгерского меньшинства. Из-за недопустимости таких действий вызвали посла Украины в Венгрии Любовь Непоп для того, чтобы выразить свое недовольство действиями руководства Украины в Киеве”, – отметил глава МИД Венгрии.

Кроме этого, Сийярто заверил, что завтра будет встречаться с ответственным по вопросам НАТО, чтобы обсудить вопросы дальнейшего блокирования членства Украины, “ведь сегодняшние действия украинской власти перечеркнули все цивилизованные и европейские отношения между странами”.

https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/videos/2763365017212016/

30 ноября Служба безопасности Украины провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. В СБУ проверяли информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины.

“Изучается возможное вмешательство во внутренние дела нашего государства и причинение вреда госбезопасности Украины при помощи фейкового распространения действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны”, – отметили в спецслужбе.