 

Джемилев стал лауреатом награды МИД Чехии за заслуги в дипломатии

01.12.2020, 1:08, Новости дня

Лидер крымскотатарского народа, нардеп от “Европейской солидарности” Мустафа Джемилев стал лауреатом награды министра иностранных дел Чехии Томаша Петршичека – медали “За заслуги в дипломатии”. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба МИД Украины на своей странице в Facebook.

Джемилев, в частности, получил награду за “весомый вклад в течение жизни в защиту прав человека”.

Из-за пандемии коронавируса лауреаты не могут присутствовать на церемонии, медали будут переданы награжденным в МИД стран участников.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/3490484577672104

Джемилев является почетным доктором права Сельджукского университета (Турция), лауреатом международной премии им. Орлика “За демократизацию украинского общества”. Награжден медалью Нансена (ООН), орденом князя Ярослава Мудрого V и IV степеней. В 2014 году Джемилев удостоился польской премии “Солидарность” и получил €1 млн денежного вознаграждения, €100 тыс. из которых завещал семьям погибших героев Небесной сотни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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