Ученые напомнили, что уже можно замедлять и останавливать свет

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01.12.2020, 1:02, Новости дня

Ученые напоминают, что 300 тыс. км/с – это скорость света в вакууме, а даже в воздухе земной атмосферы движение замедляется на 0,03%. Также свет распространяется в воде медленнее в 1,33 раза, в стекле – в 1,5-2 раза. А через алмазный кристалл, многократно преломляющий луч, свет проходит со скоростью 125 тысяч километров в секунду.

Но можно его замедлить намного больше, утверждают ученые. К примеру, еще в 1999 году в Гарварде лазерный луч пропускали через почти непрозрачное облако газа. В результате скорость света удалось снизить до 17 метров в секунду. Это же стандартная скорость автомобиля на городской улице!

Впрочем, однажды луч и вовсе остановили или «заморозили». Это происходило во время экспериментов в 2001 и 2007 годах. После полной остановки поток фотонов удалось восстановить.



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