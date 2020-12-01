Нейросеть обучили переводить текст в жестовую речь

01.12.2020, 1:02, Новости дня

На месте человека, работающего сурдопереводчиком, может оказаться обычный компьютерный робот. Британские специалисты представили нейросеть, которая мгновенно переводит текст на язык мимики и жестов.

Разработан специальный алгоритм, выполняющий данную задачу. На экране можно видеть видеоизображение человека, который вещает на языке глухонемых. Разумеется, обратный перевод также возможен, отмечают специалисты.

По мнению экспертов, проблем с распространением данного продукта по миру не будет. Пройдет немного времени, и появятся адаптированные версии для разных народов и регионов. До сих пор во время видеотрансляций, в основном, полагались на дублирование текста субтитрами. Но это не самый удобный метод для людей с проблемами со слухом.