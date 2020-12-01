Заседание ОПЕК+ по увеличению добычи нефти перенесли

01.12.2020, 0:48, Новости дня

Видеоконференцию стран ОПЕК+, на которой планировалось решить вопрос о возможном увеличении добычи нефти, решено перенести, сообщили источники в делегациях.

О том, что министерская встреча, запланированная на 1 декабря, перенесена на четверг, 3 декабря, говорится в письме, разосланном делегатам стран-участниц. В письме сообщается, что совещание назначено на 16.00 мск. Источник ТАСС сообщил, что время до встречи используют для неформальных консультаций. Источник РИА «Новости» заявил: «Завтра ничего не будет. Только заседание ОПЕК+ теперь запланировано на 3 декабря».

Напомним, планировалось, что 30 ноября и 1 декабря состоятся заседания ОПЕК+. Страны должны решить, нужно ли увеличивать добычу нефти почти на 2 млн баррелей в сутки. В рамках неформального заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ участникам не удалось договориться о судьбе нефтяной сделки в 2021 году.