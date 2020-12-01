 

Россия призвала США вернуться к дискуссии по теме ПРО

01.12.2020, 0:48, Новости дня

США должны вернуться к дискуссии по теме ПРО, так как разработки в этой области продолжают «подрывать международную безопасность», сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

На сессии международного форума «Диалог Форт-Росс» Рябков призвал США вернуться к честной и профессиональной дискуссии по теме ПРО. Он подчеркнул, что существует «прямая связь между наступательными и оборонительными вооружениями, которая становится еще важнее по мере того, как ПРО показывает возможность перехватывать стратегические ракеты».

Рябков указал, что после выхода США из договора по ПРО в этой сфере отсутствуют ограничения, хотя разработки в области ПРО продолжаются и «подрывают международную безопасность». США даже говорили о намерении развернуть ПРО в космосе. США, по его словам, «на протяжении 15 лет» только «отмахивались» от претензий России, передает РИА «Новости».

Напомним, Рябков также заявил, что США должны перестать размещать ядерное оружие на территории своих союзников из числа неядерных государств, поскольку это влечет за собой новые риски и нарушает положения Договора о нераспространении ядерного оружия.



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