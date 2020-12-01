Избирком Висконсина подтвердил победу Байдена после пересчета голосов

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01.12.2020, 0:48, Новости дня

После пересчета голосов в двух округах подтверждена победа Джо Байдена на президентских выборах в штате Висконсин, сообщила глава избирательной комиссии штата Энн Джейкобс.

Результаты должны еще официально утвердить в рамках сертификаци. Голоса пересчитывали в округах Дейн (город Мэдисон) и Милуоки. В результате пересчета отрыв Байдена от Дональда Трампа, составлявший около 20 тыс. голосов, увеличился на 74 голоса. Байден в результате победы в штате получает поддержку 10 выборщиков. Полный состав комиссии, включающий республиканцев, соберется во вторник, споры о результатах могу продолжиться, передает РИА «Новости».

В понедельник власти штата Аризона заверили результаты голосования, утвердив победу Байдена. Действующий президент Дональд Трамп отказывается признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение «делать все, что нужно» для реализации «первоначальных протоколов» в процессе передачи власти.



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