Гороскоп на декабрь 2020 года

01.12.2020, 0:28, Разное

Этот месяц во многом можно назвать завершающим,

люди многое поймут и сделают соответствующие выводы. А что ожидать в декабре

каждому знаку зодиака рассказывает ведический астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев.

Овен

Перед Овнами откроются новые двери на пути к давно

поставленным целям. В этом месяце вы сможете добиться того, что давно не могли получить. Гороскоп на декабрь предупреждает: будет трудно, но смотрите на препятствия с оптимизмом и воспринимайте их как

возможность роста, как раз благодаря которому вы и получите желаемое.

На

удивление, к личной жизни вы примете ровное отношение. Но это вовсе не означает,

что вы охладели или вам надоел партнер. Просто вы выбрали для себя приоритет на

данный период жизни, а если вторая половинка категорически не разделяет ваши

интересы, то вам пора сделать соответствующие выводы. В любом случае, звезды на

стороне Овнов.

Телец

Гороскоп на декабрь советует Тельцам избавиться от всего

лишнего, даже если вы сильно к этому привязаны, именно оно тянет вас вниз.

Сбросив балласт, вы обретете крылья и вздохнете полной грудью. Также,

прекратите общение с токсичными людьми.

Для многих Тельцов долгие поиски второй

половинки увенчаются успехом, вы наконец обретете душевное равновесие и счастье

в отношениях. Кстати, во второй половине декабря можете смело планировать

свадебное торжество, рекомендует гороскоп на месяц.

Близнецы

Ваше настроение в декабре будет особенно переменчивым, и

связано это в первую очередь с положением планет. Старайтесь контролировать

свои эмоции, советует гороскоп на декабрь. Первый, кто рискует “попасть под

раздачу” – это ваш любимый человек.

Во второй половине месяца ваше

эмоциональное состояние станет как и прежде стабильным, и вы сможете вернуть

свой авторитет в глазах людей и исправить ошибки. Кстати, декабрь благоприятен

для Близнецов в плане построения карьеры, поэтому, в любой непонятной ситуации

– работайте.

Рак

Раки в декабре будут охвачены ностальгией, как по прошлым

отношениям, так и по делам, которыми вы занимались прежде на протяжении долгих

лет. Ваши навыки и умения напомнят о себе и призовут “тряхнуть стариной”.

Впрочем, это интересная возможность для авантюрных Раков. Может быть, вам стоит

согласиться и поиграть с судьбой? Наверняка вы уже знаете ответ на вопрос

гороскопа…

Лев

Декабрь-месяц благоприятен для Львов в плане обучения и повышения

квалификации. Не жалейте на это времени и средств, новые знания дадутся вам

легко. В декабре вас ожидают новые полезные знакомства, благодаря которым вы

сможете еще больше зарабатывать, – обещает гороскоп на декабрь. Если вы еще не

состоите в отношениях, то не спешите их строить, сейчас не лучшее время. Наслаждайтесь

свободой, флиртом и утехами без обязательств.

Дева

Этот месяц принесет Девам массу возможностей, главное, быть

внимательными и прислушиваться к своей интуиции. Многие люди из окружения будут

советовать вам как лучше жить, с ними стоит сразу разорвать все связи,

поскольку это будет только началом нравоучений. Вам пора завести новых друзей,

они принесут в вашу жизнь позитив и оптимизм. Что касается отношений со второй

половинкой, то ваши чувства будут процветать и развиваться, гласит гороскоп на

декабрь.

Весы

Новая жизнь ожидает Весов в декабре, ваше желание начать

многое с чистого листа наконец-то возьмет верх. Новая работа или новые

отношения, а может быть и то и другое – решать только вам. И сейчас

действительно пришло время принимать решения самостоятельно и перестать быть ведомыми.

Жизненные обстоятельства сподвигнут вас ментально окрепнуть, а близкие люди

покажут себя с неожиданных сторон. Гороскоп на декабрь обещает быть полным

сюрпризов!

Скорпион

Декабрь крайне благоприятен для очищения кармы путем

духовных практик и благотворительности. Вашу постоянную усталость и чувство

груза на душе снимет как рукой, если вы начнете посещать детские дома, приюты

для животных и дома престарелых с различной помощью для нуждающихся. Вы заметно

станете счастливее и почувствуете радость к жизни, если станете помогать тем,

кому явно труднее вас. Этот месяц на многое откроет вам глаза, ваша жизнь

сильно поменяется, в лучшую сторону. Кстати, декабрь 2020-го пройдет под вашим

знаком.

Стрелец

Стрельцы в декабре будут фонтанировать идеями и креативом. Но

не спешите приступать к реализации, это лучше отложить на вторую половину

месяца. А вот первую половину месяца лучше направить в творческое русло, это

станет отдушиной для вас. Гороскоп рекомендует проводить больше времени со

второй половинкой во избежание конфликтов.

Козерог

Козероги в декабре будут непривычно любвеобильны, чем

заставят ревновать своего партнера. Вам захочется разнообразия, и здесь вам

придется сделать выбор – испытать новые ощущения или сохранить стабильные

отношения. Ваши метания скажутся и на продуктивности в работе, вам стоит

научиться разделять личное и рабочее время. Для многих Козерогов месяц пройдет

в поисках себя.

Водолей

Вашим амбициям в декабре можно только позавидовать, ведь боевой

настрой не свойственен Водолеям. Разгонитесь вы как раз к окончанию коридора

затмений, поэтому здесь все по плану. Звезды обещают вам помочь в любых

начинаниях, можете не переживать и не сомневаться в правильности ваших действий.

Из-за вашей занятости отношения в семье могут пошатнуться, но это временно и не

принесет серьезных хлопот и конфликтов. Гороскоп советует Водолеям наслаждаться

каждым днем и не упускать возможности.

Рыбы

Рыбы на себе узнают все сложности и прелести выхода из зоны

комфорта, ведь раньше вы об этом только слышали. В любом случае, это пойдет вам

на пользу, как бы вам не хотелось сопротивляться. От судьбы вам вряд ли удастся

уйти, декабрь принесет в вашу жизнь массу неожиданностей, в том числе – и новую

влюбленность. Эмоции и чувства окрылят вас, одиноким Рыбам пора перестать

бояться отношений – советует гороскоп на декабрь.