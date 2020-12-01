Гонец эпохи

01.12.2020, 0:18, Разное

Есть две новости: плохая и еще хуже.

Сейчас вы ужасно огорчитесь. Надо бы как-то подготовить вас к этой новости, но что уж тут сластить пилюлю. Решительно читаем заголовок сообщения и стараемся сохранить самообладание: «Футболисты Миасса потерпели второе поражение кряду». Да уж! Конечно, если вы не болеете за «Торпедо» из этого уральского города, то как-нибудь обойдетесь без валидола. Хотя новость все равно плохая. Что ж хорошего: 1:3 от команды из Вологды.

Есть еще вторая новость из Миасса. Может, она хорошая и компенсирует огорчение от первой? С надеждой взглянем на заголовок. Ни фига себе: «В Миассе заканчиваются места на кладбищах». Как говорится, кто последний? Вон за тем, в белых тапочках, просили не занимать…

Опять ничего хорошего, хотя в нашем распоряжении одна седьмая земной суши, и если уж никак нельзя наладить на этой завидной площади нормальную жизнь, то похоронить на ней всех желающих можно без толкотни и сутолоки. Как сообщает Znak, Собрание депутатов Миасского городского округа уже решило инициировать процедуру выделения земли под захоронения. Правда, заметим, депутатам сейчас не до того. Они как раз старательно хлопочут о выделении земли — но для некой живой компании, которая не прочь построить в центре города логистический центр. Да, центр в центре, и это смущает горожан, не желающих видеть тут рычащие и дымящие фуры с большегрузами. Протестующие общественники прорываются на заседания депутатов. Чувствительная к гражданской активности фракция «Единой России» покидает зал с угрозой вернуться. Жизнь бурлит, и уже не до кладбищ.

Давно ли была в ходу присказка: «Есть две новости: хорошая и плохая. С какой начать?» Сейчас хоть с какой начинай — хорошего в новостях нет. Пессимизм углубляется, и известный пример с наполовину пустым и наполовину полным стаканом явно устарел.

Равновесие (пятьдесят на пятьдесят) сдвинулось, и теперь оптимист говорит, что зал театра на 25 процентов полон, а пессимист — что на 75 процентов пуст.

Какая новость сейчас номер один? Что-то взорвалось или обрушилось, кто-то остался без тепла и света, кого-то непонятно за что арестовали, где-то не хватает лекарств и больничных коек, а где-то украли бюджетные миллионы… Попробуй все это пронумеруй. Зато известна газета «Номер один». Издание с таким названием выходит в Бурятии, и вот заголовок ее свежего сообщения: «В Улан-Удэ новые автобусы с цитатами Путина не на что ремонтировать». Фото: газета «Номер один»

Еще одна плохая новость. Что это за новые автобусы, которые уже нуждаются в ремонте? Какие могут быть цитаты президента в транспортной связи? Может, «И какой же русский не любит быстрой езды»? Так это вроде не Путин, а Гоголь. К тому же в Бурятии не все русские, да и те, как и буряты, не рассчитывают на быструю езду в автобусе. Лишь бы добраться… И тут надо кое-что объяснить. Новость про автобусы Улан-Удэ — вторая за месяц. Первая, тоже плохая, вышла под заголовком «Возмущению горожан нет предела». Сообщалось, что ломаются и сходят с маршрутов только что купленные пазики, каждый из которых обошелся городу в 4 миллиона 741 тысячу рублей. Но зато перед тем как выпустить эти самоходки на линию, их успели украсить по борту надписью: «Бурятия воспитала трудолюбивых, талантливых, искренних и открытых людей. В.В. Путин».

Что тут скажешь? Давайте поищем, нет ли в плохой новости чего-нибудь положительного. Конечно, для пассажиров нет ничего хорошего в том, что пазики останавливаются из-за поломок. Но зато прохожие должны быть довольны. Согласитесь, им трудновато прочитать высказывание президента на корпусе мчащегося мимо автобуса. А на остановившемся цитату можно и не спеша прочитать, и осмыслить, и переписать ее себе в блокнот. А также обойти автобус кругом и посмотреть, нет ли на другом борту чего-нибудь из послания президента Федеральному собранию или из его выступления на Валдайском форуме. Правда, для этого мэрии понадобилось бы приобрести не пазики, а автобусы с «гармошкой».

Когда-то в дикие времена гонцу, приносившему плохую весть, отрубали голову. Сохранись эта варварская традиция, палачи нынче целыми днями махали бы топорами и отказывались бы переходить на удаленку. При этом в статистических отчетах несчастные сотрудники информационных агентств и отделов новостей, эти гонцы нашей славной эпохи, значились бы как умершие от аппендицита или от какой-нибудь красной волчанки.

Все же есть, наверное, и хорошие новости. Но где их искать? Где-где? В Вологде-где. Вспомните, кому проиграли футболисты Миасса. Команде Вологды. Значит, жители этого города получили хорошую новость. Может, у них еще что-то хорошее случилось? Взглянем на сообщения местных СМИ. «Вологжане останутся без катания на коньках». Ну, это понятно — из-за ковида. Администрация города не хочет допустить скопления людей на катках. Плохая новость, но не самая. Отбросим коньки. Сейчас не до них, надо как-то перезимовать. Но вот вторая новость: «В Вологде на ПЗ рухнула труба котельной. 41 тысяча человек лишилась тепла». ПЗ — это подшипниковый завод. Труба была 40-метровая, в диаметре до 6 метров, и что с ней случилось, не совсем понятно. То ли взорвался один из котлов, то ли ее ветром сдуло. Сообщается, что без отопления остались 294 жилых дома, 95 административных зданий и 5 больниц.

Надо поскорее заканчивать этот текст и перестать изображать из себя гонца, а то вон уже человек с топором приближается. Нет, померещилось. Начитался новостей. Это в поезде Тында — Кисловодск пьяный пассажир вел себя нехорошо, а после замечаний попутчиков достал из сумки топор и стал им размахивать. Ладно, наученные пандемией пассажиры привычно отстранились от него на безопасную социальную дистанцию — полтора метра.

Борис Бронштейн

обозреватель «Новой»