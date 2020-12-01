 

Суд оштрафовал депутата от “Слуги народа” из-за конфликта интересов

01.12.2020, 0:14, Новости дня

Печерский районный суд Киева оштрафовал народного депутата Украины за попытку узнать детали уголовного производства в отношении деятельности его фирмы, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Агентство УНН отмечает, что речь идет о нардепе от “Слуги народа” Руслане Горбенко.

“25 ноября 2019 года указанный народный избранник, пользуясь предоставленными ему депутатскими полномочиями, обратился в Генпрокуратуру Украины с обращением, в котором поднимались вопросы о предоставлении информации о состоянии досудебного расследования в уголовном производстве, которое касалось деятельности одного из частных обществ, в частности факта сообщения о подозрении должностным лицам этого общества, в том числе конкретно о себе”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что депутат является учредителем указанного общества и информация в запросе имеет частный интерес, составляющий реальный конфликт интересов.

Поэтому САП обратилась в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для проверки наличия конфликта интересов в действиях нардепа. По результатам проверки НАПК направило в суд протокол об административном нарушении.

Суд признал депутата виновным по ч. 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложил на него штраф. На сегодня постановление Печерского райсуда столицы вступило в законную силу.

В УНН отметили что Горбенко оштрафовали на 3400 грн.

Горбенко был избран народным депутатом IX созыва от партии “Слуга народа” в 2019 году. Он заместитель председателя комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Также Горбенко – основатель ООО “Интершина УА” и ООО “Интергума-2010”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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