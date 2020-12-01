В МИД РФ заявили, что не готовы обсуждать Крым и санкции с США

01.12.2020, 0:14, Новости дня

Россия не планирует обмениваться с США санкциями и обсуждать ситуацию с Крымом. Об этом 30 ноября заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает “РИА Новости”.

Замглавы МИД РФ заявил, что в вопросе Крыма обсуждать нечего и вопрос давно закрыт.

Рябков подчеркнул, что Россия не готова обмениваться санкциями с США, но они могут это делать, если хотят.

Он также добавил, что правительство РФ не планирует обмениваться санкциями c любым будущим правительством США.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.