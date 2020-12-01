Наследный принц Японии разрешил дочери выйти замуж за простолюдина

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01.12.2020, 0:14, Новости дня

Наследный принц Японии Фумихито дал разрешение старшей дочери, 29-летней принцессе Мако на брак с простолюдином. Об этом 30 ноября пишет “Русская служба ВВC”.

Избранник принцессы – ее однокурсник Кей Комуро, они познакомились во время учебы в университете Токио.

По информации ВВС, семья Комуро не имеет большого веса в японском обществе и испытывает финансовые трудности. На оплату образования сына мать Комуро просила деньги у своего жениха.

Принцесса Мако после свадьбы потеряет королевский титул.

ВВС сообщает, что тетя Мако, принцесса Саяко Нори в 2005 году вышла замуж за дизайнера и тоже потеряла титул члена императорской семьи.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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