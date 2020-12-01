 

Кулеба предложил Турции присоединиться к Крымской платформе

01.12.2020, 0:14, Новости дня

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Турции присоединиться к Крымской платформе. Об этом он сказал в интервью агентству Anadolu, которое опубликовано 30 ноября.

Он отметил, что после оккупации полуострова в 2014 году началась война на Донбассе, повились Нормандский формат переговоров и Трехсторонняя контактная группа для урегулирования ситуации на Донбассе, но международного механизма по деоккупации Крыма создано не было.

“Мы исправляем эту ошибку. И я не сомневаюсь, что Турция будет в этом хорошим партнером”, – сказал Кулеба.

По его словам, решение кризиса простое: Россия должна покинуть оккупированные территории.

7 октября Кулеба заявил, что Крымская платформа – это новая международная площадка, которая консолидирует совместные усилия по выводу войск России из Крыма и выходу ее администрации.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Создание международной платформы по деоккупации Крыма инициировали украинские власти. В частности, в августе 2020 года Кулеба приглашал принять участие в работе платформы представителей США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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