Солнечная система потеряет большинство планет уже через 100 млрд лет

01.12.2020, 0:08, Новости дня

Новые расчеты ученых позволяют предполагать, что жизненный цикл нашего светила закончится с 10 тыс. раз быстрее, чем рассчитывала наука еще в конце прошлого века. Впрочем, как погаснет Солнце, мы все равно не увидим, так как оно будет светить еще 100 миллиардов лет.

После этого начнет разворачиваться апокалиптический сценарий, считают исследователи. Солнце превратится в белый карлик, потеряет значительную часть своей массы и силы гравитации.

Как минимум, начиная от четвертой планеты, которой является Марс, все космические тела ныне здравствующей Солнечной системы выйдут блуждать в межзвездное пространство. Судьба Земли также незавидна, уточняют специалисты. Все на свете имеет сове начало и свой конец.