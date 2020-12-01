 

На Землю ежедневно падает тонна метеоритов

01.12.2020, 0:08, Новости дня

Обстрел Земли из космоса не прекращается ни на минуту. Ежесуточно на поверхность нашей планеты падает около одной тонны метеоритов, утверждают ученые. Таким образом, она становится все тяжелее и тяжелее.

К счастью, речи идет всего лишь о сгустках космической пыли, которой очень много в околоземном пространстве, напоминает автор публикации в The Asahi Shimbun.

В большинстве случаев то, что долетает до Земли, имеет вес от 0,01 миллиграмма до 1 грамма. Поэтому никакой угрозы для земных обитателей эти снаряды из космоса не представляют. Подсчеты произвели исследователи из Киотского университета, которые воспользовались данными Токийского телескопа. Там еще в 2018 году установили высокочувствительную камеру, позволяющую фиксировать падение даже самых мелких объектов.



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